إلى أين تتجه أسعار النفط بعد اتفاق رفع الإنتاج؟

قال الخبير في أسواق النفط، محمد الشطي، إن عودة مليون برميل من النفط يومياً إلى الأسواق كافية لكي تتوازن الأسعار، وهو مقدار مدروس، حيث يضمن الاتفاق الذي توصلت إليه "أوبك" ومنتجين مستقلين وحدة المنظمة كما يحافظ على التحالف ويخفف قلق المستهلكين.

وتوقع في مقابلة مع "العربية" أن تتأرجح أسعار النفط بين 70 و75 دولاراً، وهي مرشحة للزيادة مع استمرار تعافي الطلب في النصف الثاني، واحتمالية تأثر إنتاج إيران بالعقوبات، على أن تصل إلى 80 دولاراً للبرميل مع نهاية 2018.

واعتبر أن اجتماع "أوبك" والمستقلين وخروجه باتفاق على الاستمرار في تخفيض الإنتاج وتعويض السوق عن نقص الإمدادات بمليون برميل يومياً، أمر تحتاجه السوق، على أن الزيادة ستكون تدريجية حسب قدرة الدول.

ولفت إلى أن السوق استجابت للاتفاق بإيجابية، لكن هناك عوامل أخرى تتسبب في تذبذبات الأسعار كالتصعيد التجاري والأوضاع في ليبيا.