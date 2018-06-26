مورغان ستانلي يتوقع تراجعات قياسية جديدة لليرة التركية

عندما قرر الرئيس التركي رجب طيب #أردوغان التضحية بسنة من ولايته، كان في حساباته على الأرجح أن المغامرة بإجراء الانتخابات الآن أفضل من انتظار العاصفة الاقتصادية التي تتوقعها بنوك الاستثمار العالمية.

قراءةٌ عززها التلاشي السريع للمكاسب الآنية التي حققته #الليرة_التركية صباح اليوم التالي لفوز أردوغان، فبعد أن اطمأن المستثمرون إلى الاستقرار السياسي، عادت أنظارهم إلى التركيز على الاختلالات العميقة في الاقتصاد والوضع النقدي.

ويعتقد مصرف "مورغان ستانلي" أن الليرة التركية ستعود سريعاً لتسجيل مستويات قياسية متدنية جديدة. ويؤكد هذا التوقع ارتفاع كلفة التحوط تجاه تقلبات الليرة على المدى القصير فوق مستوى التحوط على المدى الطويل، ما يعني أن المتداولين يراهنون على انخفاض سعر العملة.