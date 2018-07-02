توقعات متفائلة لنمو الاقتصاد بأوروبا

قال طارق الرفاعي الرئيس التنفيذي لمركز "كوروم" للدراسات في مقابلة مع "العربية" إن البنك الدولي وصندوق النقد الدولي رفعوا بداية العام الحالي توقعات الأداء الاقتصادي في أوروبا وآسيا بصرف النظر عن إرتفاع أسعار النفط في العام الماضي. واعتبر أن ضعف الدولار في العام الحالي كان متوقعا لكنه لم يحصل حتى الآن.

