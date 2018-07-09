الخناق الاقتصادي يضيق على طهران

قالت متحدثة باسم وزارة المالية الألمانية إن السلطات تدرس طلباً إيرانياً لسحب مبالغ نقدية كبيرة من حسابات مصرفية في ألمانيا، مشيرة خلال مؤتمر صحافي دوري إلى أن "هذا قيد الفحص".

وكانت صحيفة "بيلد" أفادت في وقت سابق أن السلطات الألمانية تدرس طلباً من إيران لسحب 300 مليون يورو (352.98 مليون دولار)، من حسابات بنكية في #ألمانيا وتحويل الأموال إلى #إيران.

وذكرت الصحيفة أن إيران تسعى لسحب الأموال من البنك الأوروبي الإيراني، خشية أن تواجه نقصاً في السيولة حين تفرض الولايات المتحدة عقوبات على قطاعها المالي.

وأعلنت واشنطن عن #عقوبات_جديدة_على_إيران وطلبت من جميع الدول وقف شراء النفط الإيراني بحلول نوفمبر، ومن الشركات الأجنبية وقف التعامل مع إيران وإلا ستدرج على قوائم سوداء.