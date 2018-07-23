كم من الملايين تكفي لتصبح ثرياً؟

تغيرت معايير الثراء بشكل جذري اليوم، فلم تعد مليون دولار كافية لجعلك ثريا بعد أن بدأت المصارف العالمية تغيّر متطلباتها وتركز على العملاء ذوي القيمة الأعلى.

وقد تكون مليونيرا إذا كنت تمتلك مليون دولار بحسب معنى الكلمة وإنما لن تكون ثريا، فاليوم أنت بحاجة إلى 2.5 مليون دولار على الأقل لكي تصنف كثري، ولذلك بدأت بعض المصارف ترفع المبلغ الأدنى الذي يخولك فتح حساب استثمار خاص معها أو فيما يعرف بالخدمات المصرفية الخاصة "برايفت بانكينغ".

وقام كل من Standard Chartered و Bank of Singapore برفع المبلغ المطلوب من مليوني دولار إلى 5 ملايين دولار. وما ساهم في هذا التوجه أيضا تشديد الأنظمة ومتطلبات الامتثال الأعلى التي دفعت المصارف للتركيز على العملاء ذوي القيمة الأعلى أي (الأثرياء).

لكن مقابل ذلك، بعض المصارف ترى أن في عالم رواد الأعمال والاكتتابات الأولية قد يتحول العميل من مليونير متواضع إلى ملياردير في وقت قصير جدا وهو ما دفع بنك UBS للإبقاء على عتبة المليوني دولار كحد أدنى لعملاء الخدمات المصرفية الخاصة.

وأشار UBS إلى أنه على الرغم من أن نسبة كبيرة من رواد الأعمال في الصين صنعوا ثرواتهم بأخذ المخاطر إلا أنهم يتبعون خطا أكثر حذرا في استثمار أموالهم.

وقد نمت الأصول تحت الإدارة من الصين لدى البنك السويسري بأربعة أضعاف منذ عام 2012 مقابل نمو بضعفين في المنطقة.

وتبقى السوق الصينية مهمة جدا للمصارف العالمية حيث يقدر تقرير لـ China Industrial Bank و Boston Consulting Group عدد العائلات عالية الثراء في الصين بـ 4 ملايين عائلة في عام 2020.