أكبر مدينة ترفيه مغطاة بمليار دولار

تفتح وجهة سياحية جديدة في أبو ظبي أبوابها للزائرين اليوم، وهي مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي التي ستكون أول مدينة ترفيهية مغلقة في العالم تحمل علامة وارنر براذرز.

وستضم المدينة الشخصيات الكرتونية المحببة للجميع مثل توم أند جيري -لوني تيونز -باغز باني -سكوبي-دو -ذا فلينستونز إضافة إلى الشخصيات الخارقة مثل سوبرمان وباتمان ووندر ومان.

وقامت شركة ميرال لإدارة الأصول بتطوير المشروع وقد بلغة تكلفة إنشاؤه مليار دولار ومن المتوقع أن تعزز مدينة عالم وارنر براذرز أبوظبي قطاع الترفيه العائلي والسياحة في العاصمة الإماراتية.

هذه المدينة الترفيهية تقع على جزيرة ياس ، التي تضم عالم فيراري أبوظبي وياس ووتروورلد أبوظبي وحلبة مرسى ياس التي تستضيف سباق جائزة الاتحاد للطيران الكبرى للفورمولا 1.

وكشفت عالم وارنر براذرز أبوظبي، عن معلومات وتفاصيل مشوقة حول منطقة "غوثام سيتي" التي تُعد أحد أبرز مناطق المدينة الترفيهية.