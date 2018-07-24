السعودية تعزز كفاءة ميزانيتها المالية

وصف مازن السديري، رئيس البحوث في الراجحي كابيتال، الإصلاحات والبرامج التي نفذتها السعودية في إطار رؤية 2030 بأنها "عززت من جودة النمو الاقتصادي" بحيث بات معدل النمو يحقق معدلات أعلى من الوظائف ودرجة أعلى من الكفاءة الاقتصادية، بجانب توجيه الدعم المالي إلى مستحقيه وابتكار آليات لم تكن موجودة مثل حساب المواطن.

وأشار السديري في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية الإصلاحات في رفع كفاءة الميزانية السعودية، التي كانت تتركز نفقاتها في الربع الرابع من كل عام، والآن بدأت الميزانية تحقق التوازن في النفقات على الفترات الفصلية طيلة السنة بما يحقق مستهدفات التنمية المستدامة والاستقرار النقدي.

وكانت وزارة المالية السعودية قد رحبت بالبيان الصادر عقب اختتام مداولات المجلس التنفيذي لصندوق النقد، وما تضمنه من إشادة بشأن التقدم المحرز في تنفيذ البرامج الإصلاحية ضمن رؤية 2030 وانعكاساتها الإيجابية على الوضع الاقتصادي للمملكة.