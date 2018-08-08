أرامكو تطور نوعا جديدا من الوقود لمحرّك تختبره "مازدا"

أعلنت كل من "أرامكو للتقنية"، التابعة لـ #أرامكو السعودية، وشركة "مازدا"، تدشين برنامج للبحوث التعاونية لتطوير محركات وقود متقدّمة، وإدخال تحسينات كبيرة على كفاءتها، بهدف الحد من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون.

وأوضح أحمد الخويطر كبير المسؤولين التقنيين في "أرامكو" للإشراف والتنسيق التقني، أن هدف المشروع يتمثل في تقليل انبعاثات ثاني أوكسيد الكربون المسبب للاحتباس الحراري، واستدامة البترول في قطاع النقل، ومن المتوقع أن ينتهي خلال سنتين.

وأضاف أن "أرامكو" تستثمر منذ سنوات عدة في البحوث لتقليل انبعاثات الاحتراق الداخلي الذي يشكل حوالي 99% من المحركات في قطاع النقل اليوم، مشيراً إلى أنه كلما تم التقليل من الاحتراق الداخلي كلما تم التأثير في نسبة الانبعاثات.

وقال إن الاحتراق بالضغط تقنية جديدة تعمل على تقليل الانبعاثات بحوالي 20 إلى 30%، وشركة "مازدا" رائدة في هذه التقنية كذلك، حيث اتفقت مع "أرامكو" على التعاون لتحسين هذا المحرك وتعجيل وصوله إلى السوق.