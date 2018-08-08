السعودية..ارتفاع الإيرادات الفصلية 67% لـ274 مليار ريال

أصابت المالية العامة السعودية هدفين قلّما يصابان في وقت واحد، فعلى الرغم من تنفيذ التعهد الحكومي بزيادة الإنفاق بشكل كبير لدعم النمو الاقتصادي، سجل العجز تراجعاً كبيراً، مستفيداً من الإصلاحات وتحسن أسعار النفط، الذي كان ثمرة للجهود التي قادتها المملكة لإعادة التوازن للمعروض في الأسواق العالمية.

وقد أظهرت الأرقام انخفاض العجز في الربع الثاني من العام، بنسبة 84%، ليتوقف عند 7 مليارات و360 مليون ريال.

وجاء هذا التراجع نتيجة قفزة الإيرادات بنسبة 67%، خلال الربع الثاني، لتصل إلى نحو 274 مليار ريال.

وسجلت الإيرادات غير النفطية ارتفاعاً بنحو 42%، لتلامس للمرة الأولى 90 مليار ريال.

كما قفزت الإيرادات النفطية بـ82% لتتجاوز 184 مليار ريال، مدفوعة بتحسن أسعار النفط في الأسواق العالمية.

في المقابل، زاد الإنفاق الحكومي بنسبة 34%، ليصل إلى 281 مليار ريال. هذه الزيادة تأتي ضمن الجهود الحكومية لدعم النمو الاقتصادي، والتي بدأت آثارها الإيجابية تظهر منذ بداية السنة، إذ نما الناتج المحلي الإجمالي بمعدل 1.2% خلال الربع الأول، وكان نمو القطاع غير النفطي 1.6%.

وأظهرت بعض البيانات تحسناً أكبر في الربع الثاني، إذ سجل الائتمان الخاص نمواً إيجابياً للمرة الأولى منذ الربع الأول لعام 2017، ما يعطي مؤشراً إيجابياً على استمرار تحسن أداء الناتج المحلي الإجمالي خلال هذا الربع.