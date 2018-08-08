ميزانية السعودية.. توازن بين ضبط النفقات وتحفيز النمو

قال الخبير الاقتصادي فضل البوعينين، إن أرقام #الميزانية_السعودية للربع الثاني من العام الجاري، تعكس تحسناً ملحوظاً في أداء المالية العامة خاصة الإيرادات غير النفطية، إلى جانب الإيرادات النفطية التي قفزت بدعم من ارتفاع أسعار الطاقة.

وتوقع البوعينين أن يتلاشى العجز في الميزانية أو ينخفض إلى مستويات دنيا مع نهاية العام، مع تحسن أسعار النفط.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن الأرقام تشير إلى الجهود الإصلاحية التي هدفت إلى تحقيق التوازن والاستدامة المالية، خاصة مع ارتفاع الإيرادات غير النفطية.

وكشفت أرقام الميزانية السعودية في الربع الثاني من 2018، زيادة الإيرادات الفصلية بنسبة 67% لتبلغ 273.6 مليار ريال. كما ارتفعت الإيرادات غير النفطية بنسبة 42% لتبلغ نحو 90 مليار ريال. وبلغ العجز في الربع الثاني 7.361 مليار ريال، حيث انخفض معدل العجز بنسبة قياسية (84%).

ولفت البوعينين إلى استمرار الحكومة في رفع معدلات الإنفاق التدريجي، للمساعدة على تعزيز النمو وتحفيز الاقتصاد، رغم الالتزامات المالية وتأثير الفترة الماضية التي اتسمت بتراجع أسعار النفط.