بعد إفلاسها 7 مرات.. أستون مارتن بـ 5 مليارات إسترليني

بعد تاريخ مضطرب امتد على مدار 105 سنوات وشهد إفلاس الشركة 7 مرات ومرورها بالحرب العالمية الأولى والثانية، تتوجه #أستون_مارتن المصنعة لسيارة جيمس بوند المفضلة إلى بورصة لندن في طرح عام قد يقيّم الشركة بـ 5 مليارات جنيه إسترليني.

وتتطلع الشركة لطرح نسبة 25% من أسهمها على الأقل على أن تأتي هذه النسبة من حصص مجموعة دار الاستثمار الكويتية وشركة الاستثمار الإيطالية Investindustrial أما شركة دايملر الألمانية التي تمتلك حصة 4.9% فستحتفظ بها.

وإذا نجح الإدراج، فستصبح أستون مارتن أول شركة سيارات بريطانية تدرج في لندن منذ 1980.

وقد قدمت أستون مارتن وثيقة تسجيل لهيئة مراقبة السلوك المالي في بريطانيا، وهي من متطلبات الشركات التي تدرس تنفيذ طرح عام أولي.

وتعتزم أستون مارتن استخدام حصيلة الاكتتاب لتمويل توسعاتها بما فيها افتتاح مصنع جديد في ويلز العام المقبل.

وحققت الشركة العام الماضي أول أرباح منذ عام 2010 وسجلت أعلى إيرادات في تاريخها في 2017 عند 876 مليون جنيه إسترليني.

ورغم أرباح مخيبة في الربع الأول من 2018 بسبب ارتفاع تكاليف تطوير منتجات جديدة وضعف الدولار جاءت الأرباح نصف السنوية أفضل، حيث نمت الإيرادات بثمانية في المئة إلى أربعمئة وخمسة وأربعين مليون جنيه إسترليني.

وتتوقع الشركة ارتفاع عدد السيارات المصنعة إلى ما بين 6200 و6400 سيارة هذا العام على أن يرتفع الإنتاج الى عشرة آلاف سيارة في 2020.

يشار إلى أن أستون مارتن تبيع سياراتها في 53 دولة وقد جاء التحسن في أرباحها بفضل أدائها القوي في الأسواق الأجنبية بما فيها الصين، حيث تخطط لفتح عشر صالات عرض جديدة هناك.