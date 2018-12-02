السعودية تتوقع ميزانية توسعية للعام المقبل

أكد #وزير_المالية_السعودي محمد الجدعان أن ميزانية السنة المقبلة ستكون تنموية توسعية، ولن تختلف كثيرا عن أرقام البيان التمهيدي الذي أعلن في سبتمبر الماضي.

وأوضح الجدعان، في مقابلة مع العربية من بيونس آيرس، حيث عقدت قمة مجموعة العشرين، أن الاقتصاد غير النفطي نما 2% في النصف الأول مقارنة بـ0.1% في العام الماضي.

وفيما أشار إلى أن الصناعات التحويلية غير النفطية نمت 5% في النصف الأول، كشف أن الإيرادات غير النفطية باتت تغطي 30% من الميزانية.

وفي حين شدد على أن المملكة العربية السعودية لديها خطط واضحة للتعامل مع تقلبات #أسعار_النفط ، نوه بأن الاستراتيجية التي ترتكز عليها الميزانية تستند على 3 عناصر أساسية: زيادة الإيرادات غير النفطية، التوسع في الاقتصاد وزيادة مصادر الدخل.