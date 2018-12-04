اقبال على مشاريع الإسكان بالشراكة مع القطاع الخاص

قرار شراء المنزل لا يتوقف على جدرانه ومواصفاته الداخلية، بل يتعداه إلى ما يحيط به من موقع ومرافق وخدمات قريبة.

وباتت المشاريع الجديدة المدرجة في منظومة #برنامج_سكني تراعي إنشاء بيئة متكاملة لتحسين جودة الحياة، بحيث توفر الخدمات الأساسية داخل المنطقة السكنية، وتبقى قريبة من مراكز المدن.

ويلقى مشروع #نساج_تاون إقبالاً متسارعاً من مستفيدي #وزارة_الإسكان منذ طرحه قبل أشهر.

وسيحتضن المشروع عند اكتماله أكثر من 670 أسرة في وحداته الموزعة بين فلل وتاون هاوس، كما يوفر شبكة كاملة من الخدمات، تشمل تسعَ مدارس وعددا من الجوامع ومركزا أمنيا وآخر تجاريا وملاعب للأطفال.

هذا النموذج الشائع في الدول الغربية، يلقى إقبالا كبيرا من المواطنين السعوديين، ويسهل الانتقال للسكن في الحواضر الجديدة.

ويبقى الموقع متصلاً بالمدينة، فهو يقع بالقرب من مطار الملك فهد وطريق الرياض السريع وعدد من الجامعات والمراكز الطبية والتجارية.

يذكر أن العديد من المشاريع الجديدة، ومنها نساج تاون، تراعي اشتراطات معينة في جودة البناء ورفع كفاءة المباني من حيث العزل الحراري، ما يؤدي الى تخفيض فاتورة المكيفات على مدار العام، وبأسعار تبدأ من 250 ألف حتى 740 ألف ريال للوحدة السكنية.