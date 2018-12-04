"نساج تاون" أحدث مشاريع الإسكان بالدمام

قال عبدالله البريكان، الرئيس التنفيذي لشركة "رتال" للتطوير العقاري، إن "نساج تاون" الذي يقع بمنطقة الدمام على طريق الرياض، سيلبي احتياجات المواطن عبر تصاميم عصرية متطورة مواكبة لأحدث التكنولوجيا.

وأشار البريكان في مقابلة مع "العربية" إلى أهمية موقع المشروع بالتوسع العمراني غرب الدمام، ويجاور مناطق حيوية من أبرزها مطار الدمام، متوقعاً تجهيز فيلا العرض للمستفيدين خلال الشهر الحالي، وتسليم 435 وحدة ضمن أول 3 مراحل من المشروع في ديسمبر 2019.

وأوضح أن أبرز الضمانات المقدمة للملاك، تشمل جميع المواد المستخدمة في البناء وضمانات متعددة يصل بعضها إلى 10 سنوات وخدمات فريق الصيانة مجاني لمدة عام، بجانب ضمانات تتراوح بين 5 سنوات و15 سنة على الخرسانة.

وسيحتضن المشروع عند اكتماله أكثر من 670 أسرة في وحداته الموزعة بين فلل وتاون هاوس، كما يوفر شبكة كاملة من الخدمات، تشمل تسعَ مدارس وعددا من الجوامع ومركزا أمنيا وآخر تجاريا وملاعب للأطفال.