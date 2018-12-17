خبير: تراجعات الأسواق فرصة أمام المستثمرين للشراء

اعتبر مهند الأعمى العضو المنتدب ومدير المحافظ في شركة "بيم كابيتال"، أن ما يحدث من تراجعات في الأسواق يشكل فرصة لشراء الأسهم تعويلا على التغيير المرتقب في توجهات الفائدة للعام المقبل.

وأضاف في مقابلة مع "العربية" أن الضغط مبني على توقع رفع الفائدة من قبل الفيدرالي، ومستقبل جدول ارتفاع الفائدة لعام 2019.

وقال أيضاً إن الفيدرالي تحت ضغطين: الأول من قبل السوق والرئيس الأميركي لعدم رفع الفائدة، والآخر تفرضه البيانات الاقتصادية كالبطالة والرواتب التي في تحسن، مما يملي على الفيدرالي رفع الفائدة في ديسمبر.

وأشار إلى أن كل التصريحات التي صدرت تدل على رفع مرتقب للفائدة، لكن بسبب الضغط السياسي وضغوط الأسواق سوف نرى تغييراً في جدول رفع الفوائد العام القادم.