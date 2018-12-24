بالأرقام.. ماذا يعني اندماج "الأهلي التجاري" و"الرياض"؟

قال هشام أبوجامع، الرئيس التنفيذي لإدارة الثروات في شركة وثيق للخدمات المالية، إن مباحثات الاندماج بين #البنك_الأهلي_التجاري و #بنك_الرياض، في حال نجحت، ستوجد كياناً مصرفياً ضخماً بالسعودية، موضحاً أن معظم الأرقام تشير إلى نسبة 30% للرياض، و70% للأهلي التجاري في حالة عقد مقارنة عامة للمؤشرات المالية بين المصرفين.

وأشار أبوجامع في مقابلة مع "العربية" إلى ارتفاع نسب التملك في البنكين من قبل المؤسسات الحكومية، ما سيسهل عملية المباحثات، موضحاً أن نسبة الملكيات لمؤسسات الدولة تصل إلى 64% في الأهلي التجاري، و47% في بنك الرياض.

كما وصف إعلان مباحثات الاندماج بأنها مفاجئة، لأن "الأهلي التجاري" كان ينوي التحول إلى تطبيق الشريعة الإسلامية في عملياته، وربما ألغي هذا الموضوع مع مباحثات الاندماج نظراً لوجود الأصول التقليدية الضخمة.