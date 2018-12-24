مباحثات لأضخم اندماج مصرفي بالسعودية

أعلن بنكا #الأهلي_التجاري و #بنك_الرياض في السعودية عن قرار مجلس الإدارة في كل منهما ببدء المناقشات حول الاندماج.

وقال البنك الأهلي التجاري في إفصاح على موقع #السوق_المالية_السعودية (تداول)، إن قرار مجلس إدارته بتاريخ 24 ديسمبر 2018 تضمن "بدء مناقشات مبدئية مع بنك الرياض لدراسة اندماج البنكين".

وسيمثل الكيان المزمع إنشاؤه مصرفاً عملاقاً بأصول تبلغ 685 مليار ريال أي ما يعادل 182 مليار دولار حتى نهاية سبتمبر من العام الحالي، ليشكل ثالث أكبر مصرف في منطقة الخليج.

وتبلغ أصول الأهلي التجاري أكبر بنك سعودي من حيث الأصول، 121 مليار دولار، فيما تبلغ أصول بنك الرياض 61 ملياراً.

أما القيمة السوقية للأهلي التجاري فتبلغ 38 مليار دولار، فيما قيمة بنك الرياض السوقية عند 14 مليار دولار، ويملك#صندوق_الاستثمارات_العامة السعودي 44% من الأهلي التجاري و 22% في بنك الرياض.