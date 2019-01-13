مصر تستهدف إصدار سندات دولية

أكد وزير المالية المصري محمد معيط أن وضع السوق سيحدد العملة التي ستصدر بها مصر سنداتها المقبلة، مشددا بتصريحات للصحافيين على أن مصر منفتحة على إصدار سندات بكافة العملات.

وفي موضوع الموازنة ذكر الوزير أن موازنة العام اعتمدت سعر نفط عند 67 دولارا للبرميل.

وقال معيط، اليوم الأحد، إن بلاده وافقت على طرح سندات دولية تتراوح قيمتها بين 3 مليارات و7 مليارات دولار.

وأبلغ معيط، الصحافيين على هامش مؤتمر سي.آي كابيتال للاستثمار بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا المنعقد في القاهرة، "الوزارة حصلت على موافقة مجلس الوزراء لطرح سندات دولية وتم بدأ الإجراءات... القيمة لن تقل عن ثلاثة مليارات دولار ولن تزيد عن سبعة مليارات دولار" بحسب "رويترز".