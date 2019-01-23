"الاتصالات السعودية" تدرس الاستثمار بالصكوك

أكد الرئيس التنفيذي لشركة #الاتصالات_السعودية STC ناصر الناصر أن الشركة تدرس الاستثمار في #الصكوك_السعوديةوستتحدد نتائج الدراسة في الربع الأول من العام الحالي ومدى تحقق ذلك.

واعتبر الناصر في مقابلة مع "العربية" على هامش مشاركته بالمنتدى الاقتصادي العالمي بمدينة #دافوس السويسرية أن التوجه للاستثمار في أدوات الدين العام السعودية والصكوك يأتي بهدف "الاستثمار، ووضعنا المالي أكثر من ممتاز وفيها فرصة، ويمكن استغلالها كأدوات للتمويل بنفس الوقت".

وتوقع الناصر "إطلاق شبكات الجيل الخامس سيتم بحسب جاهزية أجهزة الهواتف الجوالة بالأسواق المرتقب بالنصف الثاني من العام الحالي".

وأشار إلى أن نمو إيرادات البيانات وكفاءة الإنفاق والقطاعات غير التقليدية ساهمت بالأرباح القوية للشركة.

وكانت شركة #الاتصالات_السعودية STC أعلنت تحقيقها أرباحاً صافية للربع الرابع من العام 2018 بقيمة 3.11 مليار ريال تمثل زيادة بنسبة حوالي 22% عن الربع المماثل من العام السابق، وزيادة بنسبة حوالي 18% عن الربع الثالث 2018.