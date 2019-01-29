اليوم.. الفيدرالي يبدأ اجتماعه واستبعاد أي تغيير في الفائدة آخر تحديث: الثلاثاء 22 جمادي الأول 1440 هـ - 29 يناير 2019 KSA 19:38 - GMT 16:38 تارخ النشر: الثلاثاء 22 جمادي الأول 1440 هـ - 29 يناير 2019 KSA 18:12 - GMT 15:12 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك اليوم.. الفيدرالي يبدأ اجتماعه واستبعاد أي تغيير في الفائدة PDF اطبع حجم الخط يزن الشقفة كبير استراتيجي الأسواق في One Financial Markets يستعرض أبرز الأحداث العالمية.