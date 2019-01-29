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اليوم.. الفيدرالي يبدأ اجتماعه واستبعاد أي تغيير في الفائدة

المصدر: العربية.نت
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يزن الشقفة كبير استراتيجي الأسواق في One Financial Markets يستعرض أبرز الأحداث العالمية.

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