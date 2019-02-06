توسك يهاجم مناصري بريكست دون خطة

هاجم رئيس المجلس الأوروبي دونالد توسك، الأربعاء، مؤيدي خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي "بريكست" الذين لم يفكروا مليا على حد قوله في عواقب هذه الخطوة ولم يضعوا خطة لها، مؤكدا أن "مكانهم الجحيم".

وقال بعد لقاء رئيس وزراء أيرلندا ليو فرادكار في #بروكسل "أتساءل كيف سيكون هذا المكان الخاص في الجحيم للذين روجوا لبريكست دون حتى التفكير بوضع خطة بدائية لإنجازه بأمان".

ويلتقي توسك، الخميس، رئيسة وزراء بريطانيا #تيريزا_ماي في بروكسل إلى جانب رئيس المفوضية الأوروبية جان كلود يونكر.

وقال توسك "آمل أن نستمع غدا من رئيسة الوزراء ماي إلى اقتراحات واقعية حول طريقة إنهاء الطريق المسدود" الذي وصله بريكست بعد رفض البرلمان البريطاني بغالبيته المصادقة على التسوية بين المفاوضين الأوروبيين والبريطانيين.