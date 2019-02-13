دول كبرى تعارض إضافة السعودية للائحة الأوروبية

بعد إعلان وزارة #الخزانة_الأميركية أن المؤسسات المالية في الولايات المتحدة لن تأخذ قائمة #المفوضية_الأوروبية بشأن غسيل الأموال تكون عدة دول كبرى تقف فعليا في موقف معارض لإضافة السعودية على هذه القائمة.

ورغم المعارضة القوية من دول أوروبية كبرى مثل بريطانيا وفرنسا وإيطاليا، في وقت صياغة القرار، أقدمت المفوضية الأوروبية على وضع السعودية و22 دولة ومنطقة أخرى على لائحتها للدول المقصّرة في مكافحة غسيل الأموال.

وتوصف اللائحة الأوروبية المثيرة للجدل بأنها اتخذت معايير ملتبسة تجاوزت صلاحيات منظمة #مجموعة_العمل_الماليالمختصة بالتصنيف الوحيد المعتمد دولياً بشأن غسيل الأموال.

وستكون اللائحة الجديدة بحاجة لتصويت #البرلمان_الأوروبي ودول الأعضاء الذين يعارض بعضهم قرار المفوضية وبقوة.

وأثار قرار المفوضية علامات استفهام بين الدول الأعضاء حول ما إذا كان مغزى المفوضية من وراء زج اسم السعودية سياسيا في المقام الأول، في الوقت الذي تشكك فيه دول أوروبية بصحة الآلية التي تم اعتمادها.