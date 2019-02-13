قائمة أوروبية بمعايير ملتبسة بشأن غسيل الأموال

وضعت #المفوضية_الأوروبية السعودية و22 دولة ومنطقة أخرى على لائحتها لمكافحة غسيل الأموال، إلا أن قرارها يتعارض مع ما تقوله مجموعة العمل المالي عن السعودية، كما امتنعت المؤسسات الأميركية عن الاعتراف بهذا القرار الأوروبي الذي لم يزل يتطلب موافقة البرلمان والمجلس الأوروبيين.

وتأتي القائمة الأوروبية ملتبسة المعايير بشأن #غسيل_الأموال لتتجاوز الإطار الدولي المعروف لمكافحة غسيل الأموال ومكافحة الإرهاب، من خلال منظمة مجموعة العمل المالي (FATF)، والتي تصدر اللائحة الوحيدة المعترف بها دوليا.

وباتت منظمة مجموعة العمل المالي التي أسستها مجموعة الدول السبع الكبار قبل 30 عاما، تضم اليوم 38 عضوا، من بينها #الاتحاد_الأوروبي نفسه ومجلس التعاون الخليجي.