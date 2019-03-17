هل تتخطى أوبر قيمة طرح علي بابا؟

تترقب الأسواق الأميركية ما إذا ستطرح شركة #أوبر uber حصةً للاكتتاب العام قريبا، حيث تشيرُ التقديرات إلى تقييمِ الشركة بـ 120 مليار دولار، ما سيمنحُها فرصةً لتصبحَ من أكبر الاكتتابات الأولية عالميا.

لكن أوبر لن تتفوق على الطرح الأولي القياسي لشركة #علي_بابا في 2014 والذي جمع 25 مليار دولار إلا إذا طرحت حصة 21% على الأقل.

وفي حال تم الطرح العام الأولي لشركة أوبر فإنه قد ينقذ عام 2019 من ربع أول مخيب للآمال للطروحات الأولية الأميركية، ليصنف بالأسوأ منذ 2016.

وأفادت مصادر بلومبرغ أن أوبر قد تتقدم بطلب لطرح أسهمها للاكتتاب العام في ابريل، ما يعني بدء الطرح قبل يونيو.

وتقدر قيمة أوبر بـ 120 مليار دولار، ما يعني أنه إذا طرحت أوبر 8% من أسهمها، سيترجم ذلك إلى جمع نحو 10 مليارات دولار.

ومن شأن الطرح العام الأولي لشركة أوبر وحده، أن يتفوق على جميع الاكتتابات الأولية في #الولايات_المتحدة منذ مطلع العام حتى الآن، والبالغ عددها 21 اكتتابا، جمعت 1.6 مليار دولار.

وتعد مجموعة #سوفت_بنك أكبر مستثمر في شركة أوبر بحصة 15%، التي استحوذت عليها مقابل 7.7 مليار دولار العام الماضي.