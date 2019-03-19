هل كان ممكنا منع تحطم الطائرة الإثيوبية؟

في حين تستمر التحقيقات لكشف غموض تحطم طائرة بوينغ 737 ماكس 8 التابعة للخطوط الجوية الإثيوبية، بدأت تحقيقات أخرى من قبل وزارة النقل الأميركية، تتعلق بأنمطة التوقف المفاجئ لهذا الطراز.

وكان حال عملاق صناعة الطائرات الأميركية #بوينغ بأن المصائب لا تأتي فرادى، فبعد حادثتي تحطم طائرتي خطوط الطيران الإثيوبية ولايون إير الإندونيسية بدأت الضربات تتوالى.

ويُخشى من هذه الضربات أن تمتد لتهز الثقة بإدارة الطيران الاتحادية الأميركية، التي تعطي التصديقات اللازمة على تصميم الطائرات وسلامة أنظمتها.

وبحسب صحيفة "وول ستريت جورنال"، تحقق وزارة #النقل الأميركية في صحة إجراءات تصديق إدارة الطيران الاتحادية، على طائرات بوينغ من الطراز 737 ماكس 8 المنكوب بعد أن حظرت دول العالم تحليقه في أجوائها.