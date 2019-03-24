بهذا الموعد ستُطرح "أكوا باور" للاكتتاب العام

قال رئيس مجلس إدارة شركة #أكوا_باور محمد أبونيان في حديث لقناة "العربية"، إن الشركة تستعد للتقدم إلى الجهات المسؤولة بطلب الطرح للاكتتاب العام في الربع الأخير من 2019.

وأضاف أبونيان أن هذه الخطط بحاجة لموافقة السلطات التنظيمية المختصة. وكانت أكوا باور قد أجلت الاكتتاب العام الذي كان من المفترض أن يتم العام الماضي.

وأكد أن قرار طرح الشركة للاكتتاب العام "قد اعتمده مجلس الإدارة باجتماعه السابق، ونعمل على أن يكون الطرح في نهاية السنة الحالية، ونحن جاهزون للتقدم في الربع الرابع، وستسمعون تفاصيل هذا الموضوع في الربع الرابع".

وتعهد بأن يكون طرح "أكوا باور من أفضل وأنجح الشركات التي طرحت لأن الشركة تواجه دائماً رغبة من صناديق عالمية للدخول كمستثمرين في رأسمالها، وهذا يعكس الثقة في الشركة وفي اقتصاد وحكومة السعودية، بأن أكوا باور أصبحت شركة عالمية وستكون في القريب العاجل من أنجح وأكبر الشركات العالمية".