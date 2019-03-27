ما القطاعات المرشحة لمثل صفقة "كريم" في المنطقة؟

أكد وليد منصور الشريك ورئيس الاستثمار في "ميدل إيست فنتشر بارتنرز" في مقابلة مع "العربية" أن هناك قطاعات عدة في منطقة الشرق الأوسط، مرشحة للاستفادة من صفقات التحول الرقمي.

وتأتي هذه التوقعات على غرار ما جرى من استحواذ شركة أوبر على شركة كريم، ومن هذه القطاعات، التي تحدث عنها منصور: التجارة الإلكترونية المقيمة بـ 40 مليار دولار سنوياً، وتنمو بنسب بين 40% إلى 50% سنوياً، وقطاع التقنيات المالية "فنتك" المقيم بنحو 60 مليار دولار، بجانب قطاع اللوجستيات المقدرة قيمته في المنطقة بحوالي 100 مليار دولار، وهو قطاع غير رقمي وفيه الفرص كبيرة.