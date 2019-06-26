القدية.. 5 مناطق للترفيه والرياضة والفن

كشفت شركة القدية للاستثمار عن المخطط الرئيسي للمشروع الذي سيضم 5 مناطق تطوير رئيسية، تحوّل القدية إلى "عاصمة الترفيه والرياضة والفن" في السعودية.

والمنطقة الأولى هي "منتجع الترفيه" الذي يضم منطقة مركزية مخصصة للمحلات التجارية والمطاعم والترفيه، بالإضافة إلى مجموعة من الفنادق.

أما المنطقة الثانية هي مركز المدينة الذي يشمل قرية متعددة الاستخدامات، مخصصة للرياضة والفنون تضم مجمعات سكنية وتجارية ومتاجر للتجزئة وملاعب رياضية ومسارح ودور سينما.

وستضم منطقة "الطبيعة" مجموعة من المناطق البيئية والحياة البرية، إضافة إلى ملعب لرياضة الجولف.

كما ستشمل القدية منطقة "الحركة والتشويق" التي ستكون موطناً للفعاليات والتجارب المستوحاة من مختلف العلوم والتقنيات في مجال الحركة والتشويق.

أما في منتصف أرض المشروع، فتقع منطقة "الجولف والمنطقة السكنية" التي تشمل ملعبا لبطولات رياضة الجولف ومنتجعا صحيا ومرافق للفروسية، بالإضافة إلى فلل ومنازل سكنية.