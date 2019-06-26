تعرف على اتفاقيات أرامكو في كوريا الجنوبية

اتفاقيات أرامكو في كوريا الجنوبية:

- تأسيس مرفق لتصنيع المحركات في السعودية: الحصص: أرامكو 55% وهيونداي للصناعات الثقيلة 30% ودسر 15%

- مذكرة تفاهم مع هيونداي للصناعات الثقيلة لتوسيع نطاق التعاون القائم ليشمل بناء السفن والتكرير والبتروكيميائيات

- اتفاقية لزيادة حصة هيونداي في مجمع الصناعات البحرية العالمية من 10% إلى 20%

- مذكرة تفاهم بين هيونداي للصناعات الثقيلة والبحري وشركة الصناعات البحرية العالمية في مجال بناء السفن والنقل

- مذكرة تفاهم بين هيونداي للصناعات الثقيلة والصناعات البحرية العالمية لبحث جدوى الدخول في قطاع أعمال بناء السفن

- اتفاقية توريد النفط الخام العربي إلى شركة هيونداي أويل

- اتفاقية توريد النفط غير العربي إلى هيونداي أويل

- مذكرة تفاهم مع هيونداي موتور للتوسع في الأعمال المرتبطة بالهيدروجين في السعودية وكوريا الجنوبية

- مذكرة تفاهم بين "كوريا ناشيونال أويل كوربوريشن" لبحث فرص جديدة لتخزين النفط في كوريا الجنوبية

- مذكرة تفاهم مع مجموعة هايوسونق لتأسيس مصنع إنتاج ألياف الكربون في السعودية وللتعاون في البحوث والتطوير

- مذكرة تفاهم بين أرامكو و"جي إس هولدنجز" لإيجاد فرص استثمارية في السعودية

- مذكرة تفاهم بين أرامكو و"دايليم إندستريال" لصناعة منتجات كيميائية ذات قيمة مضافة في السعودية.