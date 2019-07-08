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نظرة مستقبلية أكثر سلبية تجاه الاقتصاد التركي

المصدر: العربية.نت
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مقابلة مع المدير الإقليمي للمنطقة العربية في شركة أوربكس محمد المريري، للحديث حول توقعات خفض الفائدة على الليرة التركية.

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