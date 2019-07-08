نظرة مستقبلية أكثر سلبية تجاه الاقتصاد التركي آخر تحديث: الاثنين 5 ذو القعدة 1440 هـ - 08 يوليو 2019 KSA 19:19 - GMT 16:19 تارخ النشر: الاثنين 5 ذو القعدة 1440 هـ - 08 يوليو 2019 KSA 18:00 - GMT 15:00 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك نظرة مستقبلية أكثر سلبية تجاه الاقتصاد التركي PDF اطبع حجم الخط مقابلة مع المدير الإقليمي للمنطقة العربية في شركة أوربكس محمد المريري، للحديث حول توقعات خفض الفائدة على الليرة التركية.