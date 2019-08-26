إطلاق تصميم "6 فلاجز القدية" بالسعودية

كشفت شركة القدية للاستثمار (QIC) اليوم عن تصميم متنزه "6 فلاجز القدية" الترفيهي الذي يعتبر أحد أبرز المرافق التي يجري إنشاؤها في القدية على مشارف الرياض ضمن خطتها لتصبح عاصمة الترفيه والرياضة والفنون في المملكة، بموقعها المميز على بعد 40 كلم من مدينة الرياض.

وقال الرئيس التنفيذي لشركة القدية للاستثمار مايكل رينينجر في مقابلة مع "العربية" اليوم الأثنين، إن المتنزه العالمي الجديد في مدينة القدية، يستهدف استقطاب 15 ألف زائر يومياً، عند إنجازه.

وأضاف أنه و"تجسيدا لرؤية شركة القدية للاستثمار نعمل على أن يقدم متنزه "6 فلاجز القدية" أنشطة وفعاليات مدهشة وحماسية وتجارب ثرية تواكب توقعات جمهور علامة 6 فلاجز التجارية في جميع أنحاء العالم تعززها أفكار مبتكرة تنسجم مع التراث المحلي".