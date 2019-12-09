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تعرف على أبرز تفاصيل ميزانية السعودية بـ 50 ثانية

المصدر: العربية.نت
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فيديو قصير يلخص تفاصيل ميزانية السعودية للعام المقبل 2020 والتي جاءت بحجم نفقات تاريخية تبلغ 1020 مليار ريال.

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