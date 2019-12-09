تعرف على أبرز تفاصيل ميزانية السعودية بـ 50 ثانية آخر تحديث: الاثنين 11 ربيع الثاني 1441 هـ - 09 ديسمبر 2019 KSA 22:47 - GMT 19:47 تارخ النشر: الاثنين 11 ربيع الثاني 1441 هـ - 09 ديسمبر 2019 KSA 22:44 - GMT 19:44 المصدر: العربية.نت To view this video please enable JavaScript, and consider upgrading your web browser رابط مختصر شارك تعرف على أبرز تفاصيل ميزانية السعودية بـ 50 ثانية PDF اطبع حجم الخط فيديو قصير يلخص تفاصيل ميزانية السعودية للعام المقبل 2020 والتي جاءت بحجم نفقات تاريخية تبلغ 1020 مليار ريال.