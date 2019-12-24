الأردن.. حزمة رابعة من برنامج الإصلاح الاقتصادي

أطلقت الحكومةُ الأردنية اليوم الحزمةَ التنفيذية الرابعة، من برنامج الإصلاح الاقتصادي، التي تستهدف تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، والارتقاء بالخدمات المقدمة لهم.

وعلى هامش إطلاق الحزمة الرابعة من البرنامج، كشف رئيسُ الوزراء الأردني الدكتور عمر الرزاز عن ارتفاعٍ بنسب مبيعات الأراضي والعقارات بعد إعلان الحكومة عن برامجها الإصلاحية الاقتصادية.

وأوضح الرزاز أن النتائج كانت إيجابية، حيث ارتفعت مبيعات الأراضي بنسبة 48%، كما ارتفعت مبيعات الشقق 34% وارتفعت عمليات الانتقال والتخارج 66% نسبة إلى العام الماضي، كما ارتفعت الحركة على شراء السيارات.