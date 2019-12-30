برنامج سكني يقدم تسهيلات لموظفي "التجارة" و"البلدية"

وقع وزير الإسكان السعودي، ماجد بن عبد الله الحقيل، ووزير التجارة والاستثمار ووزير الشؤون البلدية والقروية المكلف، ماجد بن عبد الله بن عثمان القصبي، بمقر وزارة التجارة والاستثمار، اليوم الاثنين، اتفاقية تعاون يتولى من خلالها برنامج "سكني" تقديم خدمات إسكانية لمنسوبي وزارة الشؤون البلدية والقروية ومنسوبي وزارة التجارة والاستثمار.

وقال وزير الإسكان، إن منظومة الإسكان في السعودية تقدم الحلول للمواطنين في إيجاد المسكن الملائم، وفق خيارات متعددة ومناسبة لمختلف الاحتياجات.

وتشمل الاتفاقية الجهات التابعة لوزارة التجارة والاستثمار، وهي: الهيئة العامة للتجارة الخارجية، والهيئة العامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، والهيئة العامة للاستثمار، والهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين، والهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، وهيئة المعارض والمؤتمرات، والهيئة السعودية للمحاسبين المعتمدين، وهيئة الملكية الفكرية، وهيئة المهندسين، وهيئة المقاولين، والمركز السعودي للتنافسية، إضافة إلى الجهات التابعة لوزارة الشؤون البلدية والقروية من المواطنين المدرجين في قائمتي وزارة الإسكان وصندوق التنمية العقارية.