هذه فوائد الربط مع شبكة المدفوعات الخليجية

أكد الأمين العام للجنة الإعلام والتوعية المصرفية بالبنوك السعودية، طلعت حافظ، أهمية ربط أجهزة نقاط البيع (دفع المشتريات من المتاجر عبر البطاقات البنكية) بين السعودية والكويت عبر الشبكة الخليجية للمدفوعات.

وقال حافظ في مقابلة مع نشرة الرابعة على قناة "العربية" إن ربط خدمات نقاط البيع الذي جرى تفعيله اليوم الأربعاء مع الكويت له فوائد عدة أبرزها:

- تنفيذ عمليات دفع المشتريات عبر شبكة خليجية مستقلة

- تجنب فروقات العملات الأجنبية في ضوء ثبات نسبي للعملات الخليجية

- زيادة السرعة والمرونة والسهولة في عمليات الدفع الإلكتروني للمشتريات

- زيادة سرية المعلومات وضمانها لكونها محصورة في شبكة خليجية

- زيادة عنصر الأمان من خلال إضافة رقم سري خاص بعمليات الدفع وعدم الاكتفاء بالفاتورة.

وذكر حافظ أن مشروع الشبكة الخليجية للمدفوعات، عمرها أكثر من عقدين من الزمان، وكانت تربط بين أجهزة صرف الآلي، موضحاً أن التطور الجديد يتمثل في ربط نقاط البيع، وهي نقاط دفع المشتريات من المتاجر عبر البطاقات البنكية في دول الخليج.