بعد هروبه.. هذا ما قاله غصن عن اليابانيين

ظهر قطب صناعة السيارات كارلوس غصن الأربعاء في مؤتمر صحافي عقده، بمقر نقابة الصحافة في بيروت وذلك في أول ظهور علني له منذ فراره من اليابان.

ودخل غصن القاعة برفقة زوجته كارول التي جلست في الصف الأمامي، بينما وقف غصن خلف منصة وتبادل أطراف الحديث مع عدد من الموجودين بينما كان عشرات المصورين يلتقطون الصور.

وقال غصن: "أنا فخور بكوني لبنانيا، وإذا كان هناك بلد وقف معي فهو لبنان".

وأضاف: "إنه اليوم الأول الذي أستطيع فيه أن أعبر عن رأيي بحرية، فعندما كنت مسجونا، كان من السهل قول أي شيء عن "لساني".. أما اليوم فسأكشف الحقيقة كاملة".

وتابع: "لم أهرب من اليابان، بل هربت من الاضطهاد الذي كنت أواجهه، وهذا كان القرار الأكثر صعوبة في حياتي"، مضيفاً: "تعرضت لضغوط خلال التحقيقات في اليابان، وتم تهديدي بمضايقة عائلتي ولا يجوز أن يعتمد النظام القضائي على فكرة الانتقام".

وتابع قائلا: "تم تجريدي من حقوقي خلال توقيفي في اليابان، وكنت في سجن انفرادي يتعارض مع القوانين الدولية والعدالة المصانة وفق مبادئ حقوق الإنسان".