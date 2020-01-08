لماذا تصعد أسعار النفط بقوة؟

قال عبد العزيز المقبل، كاتب اقتصادي مختص في الصناعة النفطية، في اتصال مع "العربية"، إن حركة أسعار النفط منذ اجتماع ديسمبر الماضي كانت تصاعدية.

وأضاف أن حادثة سليماني أثرت في تذبذبات النفط، ولم تؤثر في النمط التصاعدي للأسعار، وبالتالي طغت التذبذبات ولكن الأسعار في أسواق النفط واصلت اتجاهها التصاعدي، ولم يكن صعوداً مفاجئاً.

وأشار إلى العديد من العوامل التي ساهمت في تهدئة أسعار النفط، وأبرزها استمرار الإنتاج والحديث عن التهدئة السياسية، كما أن السوق النفطية بدأت تفهم سلوكيات إيران الراغبة بخلق التذبذبات.