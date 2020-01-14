دبي.. صندوق بمليار درهم لدعم شركات اقتصاد المستقبل

أطلق مجلس دبي في اجتماعه الثاني اليوم برئاسة الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، حاكم دبي، "حي دبي للمستقبل" كمنطقة جديدة لشركات الاقتصاد الجديد.

وأعلن الشيخ محمد إطلاق بورصة جديدة لشركات اقتصاد المستقبل، وصندوق مبدئي بمليار درهم لدعم هذه الشركات، ونافذة واحدة للترخيص والتمويل والاستشارات.

وسيربط "حي دبي للمستقبل" أبراج الإمارات مع مركز دبي التجاري العالمي ومركز دبي المالي العالمي، وسيضم مركزاً لأبحاث اقتصاد المستقبل، وحاضنات أعمال، وصندوق تمويل، ومرافق سكنية لرواد شركات الاقتصاد الجديد، وفعاليات عالمية للاقتصاد الجديد.