ارتفاع الاستثمار الأجنبي المباشر في السعودية

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" يوم الأحد إن الاستثمارات الخارجية المباشرة إلى السعودية ارتفعت إلى 3.50 مليار دولار في الأشهر التسعة الأولى من 2019 مقابل 3.18 مليار دولار قبل عام، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

من جهتها أكدت الهيئة العامة للاستثمار السعودية، في تقريرها عن مستجدات الاستثمار في المملكة الذي أصدرته تزامناً مع قرب انطلاق أعمال المنتدى الاقتصادي العالمي في "دافوس"، ارتفاع عدد الاستثمارات الأجنبية الجديدة في المملكة بنسبة 54% خلال عام 2019.

وتأتي هذه القفزة في عدد الاستثمارات الأجنبية مقارنة بعدد الرخص التي تم إصدارها في عام 2018، وبإجمالي 1,130 شركة جديدة، محققة بذلك إقبالاً غير مسبوق على مستوى الاستثمارات الأجنبية خلال العشرة أعوام الماضية.