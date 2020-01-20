التغير المناخي يتصدر موضوعات دافوس

من المقرر أن يجمع منتدى دافوس وجها إلى وجه الرئيس الأميركي دونالد ترمب والناشطة في مجال التغير المناخي، غريتا ثانبرغ، في اليوم الافتتاحي للمنتدى، ليقدما تصوّريهما المتباعدين جدا في شأن البيئة والتغير المناخي.

وفي يناير من كل عام تتسلط الأضواء على المدينة السويسرية الصغيرة "دافوس"، إذ يجتمع فيها أكثر من 2500 مشارك، منهم كبار رجال الأعمال ورؤساء دول ومؤسسات دولية وحكومية، وذلك لحضور مؤتمر المنتدى الاقتصادي العالمي.

ولم تعد المواضيع المتعلقة بالتكنولوجيا وتأثيرها على العالم هي المواضيع الأساسية التي يتناولها المؤتمر، فالتركيز اليوم هو على المواضيع المتعلقة بالبيئية والتغير المناخي وكيفية مكافحته.

ودعا المنتدى الاقتصادي العالمي جميع الشركات المشاركة في المنتدى الالتزام بوقف انبعاثات الكربون بحلول 2050.