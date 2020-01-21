مصر تعتزم إصدار سندات خضراء

قال نائب وزير المالية المصري للسياسات المالية، أحمد كوجك، في مقابلة مع "العربية" إن مصر تتجه لإصدار سندات بعائد متغير وفترات أطول.

وأكد نائب وزير المالية المصري أن وزارة المالية تدرس أفكاراً مطروحة عدة من بينها "سندات بآجال 3 و7 سنوات محلية وسندات بعائد متغير تتحرك بشكل تلقائي مع سعر الفائدة المعلن مع البنك المركزي".

واعتبر أن لدى المالية المصرية مرونة في إصدار مختلف أنواع السندات.

ووصف الموازنة العامة بأنها تسير بالاتجاه الصحيح في تحقيق مستهدفاتها المالية، للعام الثاني على التوالي، مؤكداً عمل وزارة المالية، على خفض نسبة الدين إلى الناتج المحلي بمقدرا 25% لتصل إلى 83%.