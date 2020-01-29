استثمارات ضخمة بقطاع التعدين السعودي

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، إن "التحول الاقتصادي في المملكة أساسه الصناعة والتعدين وكلاهما يكملان بعضهما من خلال قطاع النقل واستغلال موقع المملكة الجغرافي المميز" على خارطة العالم.

وأضاف الخريف بتصريحات صحافية على هامش منتدى الخطوط الحديدية 2020، أن السعودية استثمرت أكثر من 100 مليار ريال، لتمكين شركات التعدين، وهذا جعل من شركة مثل "معادن" السعودية تقفز من الترتيب 128 إلى الترتيب 11 على مستوى العالم.

وأوضح أن هذه الأمثلة هي التي تبرزها السعودية للمستثمر المحلي والعالمي، من أجل التعريف بالفرص الواعدة في قطاعات الصناعة والتعدين والخدمات اللوجستية في المملكة.

واعتبر أن قطاع النقل سيكون عاملا أساسيا في نقل الصناعات والثروة المعدنية الموجودة في مختلف مناطق المملكة، إلى مرحلة مهمة تجعل أنشطة الصناعة والتعدين تدخل حيز التنفيذ وتساهم في رفع الناتج المحلي الإجمالي، وفي خلق فرص وظيفية.