السعودية.. 400 مليار ريال استثمارات البنى التحتية

أكد وزير النقل السعودي، صالح الجاسر، وجود اهتمام كبير في استثمارات قطاع النقل بالسكك الحديد في المملكة والخدمات اللوجستية عموماً، بالاستفادة من البنى التحتية الضخمة في هذه القطاعات.

وقال الجاسر بتصريحات صحافية على هامش منتدى الخطوط الحديدية 2020، إن "المملكة استثمرت استثمارات ضخمة خلال العقد الماضي بما يفيض على 400 مليار ريال بالبنية التحتية، وهناك رغبة في الاستفادة من الموقع المميز للمملكة ومن البنية التحتية الكبيرة فيها، وما يشهده الاقتصاد الوطني من حراك بفضل رؤية 2030 الواضحة".

وأضاف أن "كل ذلك يجعل المملكة مهيأة لانطلاقة مميزة في مجال النقل وشتى المجالات الاقتصادية المرتبطة به من خدمات لوجستية وغيرها".