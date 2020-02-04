ترقب طرح 3 شركات بسوق الأسهم السعودية

تعتزم ثلاث شركات كبيرة طرح أسهمها للاكتتاب في سوق الأسهم السعودية "تداول" خلال النصف الأول من العام الحالي، بحسب ما ذكرته وكالة "رويترز" للأنباء.

وبحسب مصادر الوكالة، فإن أولى هذه الشركات مجموعة مستشفيات "سليمان الحبيب" المتوقع أن تعلنَ غدا الأربعاء طرح أسهمها للاكتتاب بهدف جمع 500 مليون دولار.

كذلك قالت المصادر إن مجموعة "بن داوود" التي تمتلك علامة Danube وسلسلة متاجر"بن داوود"، ستطرح أسهمَها للاكتتاب خلال النصف الأول من العام.

كما تخطط شركة Supreme Foods لطرح أسهمها للاكتتاب في الربع الثاني لجمعِ ما يصل إلى 400 مليون دولار.

يشار إلى أن سوق الأسهم السعودية شهدت 3 اكتتابات خلال العام الماضي من غير اكتتاب "أرامكو" الضخم الذي جمع حوالي 29.4 مليار دولار.