تحرك عالمي لاحتواء أثر كورونا على النفط

ذكرت مصادر لوكالة "رويترز" للأنباء أن السعودية تسعى لإقناع مجموعة أوبك+ بالتوصل إلى اتفاق لخفض إضافي للإنتاج بأقصى سرعة، في ظل تأثير فيروس كورونا في الصين، لتفادي انهيار أسعار النفط مثلما حدث في مرات سابقة.

وقالت المصادر إن المملكة تتوقع أن التأثير على الطلب سيكون أكبر هذه المرة من وباء "سارس"، بسبب تنامي دور الصين في الاقتصاد العالمي. مضيفة أن المملكة تسعى للحفاظ على الأسعار فوق مستوى الستين دولارا للبرميل.

وكانت مصادر قد صرحت لرويترز الأسبوع الماضي أن مجموعة أوبك+ اقترحت خفضا إضافيا قدره 600 ألف برميل يوميا في إنتاج النفط. فيما صرح وزير الطاقة الروسي "ألكسندر نوفاك" إن بلاده لا تزال تدرس مقترح اللجنة بتعميق تخفيضات الإنتاج.