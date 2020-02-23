جونسون يتحايل للخروج من مأزق الحدود الجمركية مع أيرلندا

قالت رئاسة الوزراء إن بريطانيا ستؤكدُ رغبتَها في التوصلِ لاتفاقٍ تجاري على غرار اتفاق كندا مع الاتحاد الأوروبي لدى بدء المحادثات الرسمية الشهر المقبل.

وسيلتقي الوزراء يوم الثلاثاء للتوقيعِ على وثيقة تفويض تجاري رسمية ستحددُ أهدافَ بريطانيا التفاوضية قبل نشرها يوم الخميس.

وقالت صحيفةُ صنداي تايمز إن جونسون يحاولُ التوصل إلى مخرجٍ من تطبيق تفتيش جمركي مع أيرلندا الشمالية، حيث طلب من مستشاريه التقدم بخطة "للتحايل" على الفقرة الخاصة بأيرلندا الشمالية في اتفاقيةِ البريكست التي تم الاتفاقُ عليها.

من جهةٍ أخرى، أعربت فرنسا عن شكوكِها حول إمكانية التوصلِ لاتفاقٍ تجاري بين الاتحاد الأوروبي وبريطانيا قبل انقضاء الفترة الانتقالية بنهاية ديسمبر.

وقال الرئيسُ الفرنسي إيمانويل ماكرون إنه من الضروري أن تتضمن أي مفاوضات حول العلاقات التجارية مع بريطانيا، حدودا جمركية في البحر الايرلندي.

ورفض ماكرون اقتراحَ بريطانيا بفتحِ الأسواق الأوروبية أمام الشركات المالية في لندن. كما تطالب فرنسا ودولٌ أخرى بالسماح لها بصيد السمك في المياه البريطانية، فيما تريد بريطانيا فرضَ ضوابط على الصيادين الأوروبيين.