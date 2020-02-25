الفالح وزيراً للاستثمار في السعودية

أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، أمراً ملكياً باستحداث وزارة للاستثمار، وتعيين خالد بن عبدالعزيز الفالح وزيراً لها.

وشغل الفالح منصب وزير الطاقة بالسعودية في الفترة من 7 مايو 2016 وحتى 8 سبتمبر 2019، وقد كان قبل ذلك وزيراً للصحة من عام 2015 وحتى 2016، ورئيساً لمجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية.

وخالد الفالح، من مواليد مدينة الدمام عام 1960، وتولى منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين بشركة الزيت العربية السعودية (أرامكو) في 1 يناير 2009. وقد عمل الفالح في الشركة على مدى ثلاثة عقود، شغل مناصب قيادية بارزة في مختلف دوائر الشركة وإداراتها، وأسهم من خلالها في دفع عجلة التوسع المتواصل في أعمال الشركة، ودخولها في مجالات عمل جديدة.

وبصفته نائب الرئيس التنفيذي للأعمال خلال الفترة من عام 2007 - 2008، أشرف الفالح على جميع الأعمال الأساسية للشركة، بما فيها قطاعات التنقيب والإنتاج، والتكرير والتسويق والأعمال الدولية، وخدمات الأعمال، والهندسة وإدارة المشاريع. كما سبق له شغل منصبي النائب الأعلى للرئيس لأعمال الغاز، والنائب الأعلى للرئيس للعلاقات الصناعية، ومنصب رئيس شركة بترون كوربوريشن، التي كانت مشروعاً مشتركاً بين أرامكو السعودية وشركة النفط الوطنية الفلبينية.

وعندما كان رئيسا لفريق التخطيط العام في أرامكو السعودية، أشرف الفالح على إعداد استراتيجية للمملكة في مجال الغاز الطبيعي.