هل يعثر لبنان على النفط والغاز؟

توقع المستشار المالي في القطاع المصرفي، مايك عازار، أن يستغرق مشروع لبنان للتنقيب عن النفط والغاز مدة زمنية بين 8 و10 سنوات، نظراً لصعوبة أسواق الغاز في الوقت الحالي، وما تتطلبه تلك المشاريع من إجراءات متعددة.

وأضاف عازار في مقابلة مع "العربية" أن حفر بئر الاستكشاف خطوة أولى والطريق طويلة، موضحاً أن أسواق النفط والغاز، في الوقت الحالي، تعاني من صعوبات تتمثل في أسعار الغاز، كما أن أقصر مشروع للغاز يحتاج لخمس سنوات لإنشائه.

وكانت سفينة الحفر التابعة لشركة "توتال" الفرنسية وصلت الشهر الماضي إلى المنطقة الاقتصادية الخالصة في لبنان استعداداً للبدء بأول أعمال التنقيب عن النفط والغاز في المياه الإقليمية.