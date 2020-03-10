تغطية طرح أسهم "سليمان الحبيب" 83 مرة

أعلنت شركة جدوى للاستثمار وشركة الرياض المالية المستشار المالي ومتعهد التغطية لمجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية، أن عملية طرح أسهم المجموعة للاكتتاب العام تمت بنجاح يعكس ثقة المستثمرين في الاقتصاد السعودي وقطاع الرعاية الصحية عموماً وفي مستقبل مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية تحديداً.

وقد انتهت فترة اكتتاب الأفراد بنهاية يوم الثلاثاء الماضي الموافق 3 مارس 2020، حيث تم تخصيص 5.25 مليون سهم عادي (تمثل 10% من إجمالي أسهم الطرح البالغة 52.5 مليون سهم) لشريحة المكتتبين الأفراد.

وقد بلغ عدد المكتتبين الأفراد 224,437 مكتتبا، طلبوا الاكتتاب بما قيمته 1.9 مليار ريال سعودي تقريباً من أسهم الطرح الخاصة بشريحة المستثمرين الأفراد والبالغ عددها 5.25 مليون سهم بسعر 50 ريالا سعوديا للسهم الواحد، أي بنسبة تغطية قدرها 710%.