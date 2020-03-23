هل تراجع الأسهم الأميركية فرصة للشراء؟

افتتحت مؤشرات الأسهم الأميركية في "وول ستريت" الأسبوع على خسائر 2% رغم تدخل الفدرالي اليوم الاثنين بحزمة للدعم في مواجهة تداعيات فيروس كورونا المستجد "كوفيد-19".

وقال مهند الأعمى، العضو المنتدب ومدير محافظ بيم كابيتال، في اتصال مع "العربية" من نيويورك، إن مؤشرات الأسهم الأميركية لم يزل أمامها المزيد من التراجع.

وذكر أن المعلومات ليست واضحة عن تأثر الشركات جراء فيروس كورونا، متوقعاً أن ينعكس خفض أرباح الشركات بنسبة 20% إلى 30% مع مكرر ربحية تاريخي بمقدار 15 مرة على مؤشر ستاندرد آند بورز 500 بما سيدفع هذا المؤشر إلى مستويات 1900 نقطة، أي أننا أمام تراجع منتظر بنسبة تتراوح بين 10% و20% لهذا المؤشر.